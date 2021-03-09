В Саратовской области еще 175 человек заразились коронавирусом

В Саратовской области еще 175 человек за сутки заразились коронавирусом.

На 9 марта количество зарегистрированных случаев COVID-19 составляет 51 182, а выздоровевших — 46 103. За сутки — 131.

Больше всего новых заболевших в Саратове — 73, Энгельсском районе — 27, Балаковском и Балашовском — по девять.

Среди инфицированных десять детей до 14 лет и 70 — старше 60 лет.

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