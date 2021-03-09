Группа «Открытие» заработала в 2020 году 43,4 млрд рублей чистой прибыли

Банковская группа «Открытие» опубликовала годовую консолидированную финансовую отчетность за 2020 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). По итогам года группа получила 43,4 млрд рублей чистой прибыли.

Совокупные активы банковской группы «Открытие» по итогам 2020 года увеличились на 6% до 3 472 млрд рублей. Объем работающих активов на 31 декабря 2020 года составил 2 351 млрд рублей, или 68%.

По состоянию на 31 декабря 2020 года доля банковского бизнеса группы в совокупных активах составила 78%, или 2 706 млрд рублей. Доля активов пенсионной деятельности составила 17%, или 588 млрд рублей. Доля активов страховой деятельности составила 5%, или 178 млрд рублей.

В структуре активов за 2020 год существенно увеличилась доля кредитного портфеля (с 38% до 46%). Инвестиции в ценные бумаги, включая портфели ценных бумаг пенсионного и страхового бизнесов, составили 32% от совокупных активов группы.

Кредитный портфель группы (до вычета резервов) по итогам 2020 года вырос на 28% (+23% без учета валютной переоценки) до 1 714 млрд рублей.

Кредитный портфель крупному корпоративному бизнесу в 2020 году увеличился на 23% (+16% без учета валютной переоценки) и составил 1 034 млрд рублей на конец года. Кредитный портфель по малому и среднему бизнесу вырос на 23% до 151 млрд рублей, розничный - на 41% до 529 млрд рублей. Рост розничного кредитного портфеля группы «Открытие» значительно превысил аналогичный показатель по банковскому сектору РФ (+14%).

Объем выдач кредитов корпоративным клиентам по итогам прошлого года вырос на 27% и составил 1 193 млрд рублей, клиентам малого и среднего бизнеса – на 13% до 160 млрд рублей, розничным клиентам – на 20% до 281 млрд рублей. Банк «Открытие» занял второе место в банковской системе по темпу роста портфеля необеспеченных кредитов. По объему выдачи ипотечных кредитов банк вышел на пятое место в банковской системе.

Число активных клиентов корпоративного и инвестиционного бизнеса к началу 2021 году достигло 7,4 тысячи, клиентов банков «Открытие» и «Точка» из сегмента малого и среднего бизнеса - 510 тысяч, активных розничных клиентов банка – 3,1 миллиона человек.

Средства клиентов (являются основным источником фондирования для группы с долей 67% от обязательств группы) по итогам 2020 года увеличились на 8% (+5% без учета валютной переоценки) до 1 972 млрд рублей. При этом средства физических лиц выросли на 11% до 1092 млрд рублей, юридических лиц – на 6% до 880 млрд рублей.

Рентабельность капитала (ROTE) по итогам 2020 года достигла 11,5%. Общий норматив достаточности капитала группы (Базель III) на 31 декабря 2020 года составил 15,3% при регулятивном капитале группы в размере 435 млрд рублей. Капитал 1-го уровня группы увеличился до 433 млрд рублей (+36% против 2019 года).

Михаил Задорнов, президент – председатель правления банка «Открытие»:

- В 2020 году банк «Открытие» и компании группы, как вся российская экономика и банковская система, были вынуждены работать в новой реальности - в условиях пандемии COVID-19. Несмотря на очевидные сложности, активы группы «Открытие» по итогам 2020 года выросли на 6%. Кредитный портфель до вычета резерва увеличился на 28%. Доля кредитов с просроченной задолженностью более 90 дней снизилась по состоянию на 31 декабря 2020 года до 3,1%, что существенно ниже среднего показателя по банковской системе РФ. С учетом дополнительных резервов, которые пришлось создать во втором и третьем кварталах в связи с пандемией и спадом в экономике, общий финансовый результат группы по итогам 2020 года составил 43,4 млрд рублей. Снижение административно-хозяйственных расходов, с одной стороны, и рост операционных доходов, с другой, позволили поднять эффективность нашего бизнеса.

Операционная и финансовая устойчивость была обеспечена благодаря сохранению непрерывности всех бизнес-процессов при оперативном переходе на дистанционный формат работы. Реализованы меры экстренной поддержки клиентов банка – льготные зарплатные кредиты предприятиям наиболее пострадавших секторов бизнеса, кредитные каникулы, обнуление комиссий за обслуживание. Общая сумма поддержки клиентов во время пандемии в рамках государственных и собственных программ «Открытия» в 2020 году составила около 163 млрд рублей.

Масштабные инвестиции «Открытия» в развитие ИТ-инфраструктуры абсолютно оправдались во время пандемии. Уровень проникновения дистанционного обслуживания в услугах для частных клиентов увеличился за год с 56% до 73%. Мы существенно нарастили долю продаж в цифровых каналах, запустили безвизитную технологию дистрибуции карточных и кредитных продуктов. Розничные интернет- и мобильный банк «Открытия» вошли в топ-5 российского банковского рынка.

За три года мы провели крупнейшую в России трансформацию ИТ-ландшафта и перешли к инновационному развитию. Многие новые комплексы и системы банка стали передовыми на рынке, получили престижные награды и признание ИТ-сообщества.

По итогам 2020 года группе «Открытие» удалось существенно повысить продуктивность своих бизнесов: доля работающих активов выросла до 68%, что позволяет нам наращивать доходы и рентабельность, – сказал он.

Консолидированная финансовая отчетность на 31 декабря 2020 года доступна для просмотра по адресу: ir.open.ru.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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