В Энгельсском районе до конца лета закрывается мост

Мост через оросительный канал на автоподъезде к селу Квасниковка Энгельсского района сегодня, 9 марта, закрылся.

- Это связано с проведением капитального ремонта объекта для увеличения грузоподъемности и ширины. Ремонт необходим, так как вскоре по мосту будут ездить большегрузы у свинокомплексу, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Подрядчик должен завершить работы на мосту до конца лета 2021 года. Однако планируется, что ремонт закончится раньше — к июлю.

Грузовики и транзитный транспорт смогут проезжать на время закрытия моста через Энгельс, легковушки — через мост у поселка Новопушкинское.

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