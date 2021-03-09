Избитый в Пугачеве мужчина умер в больнице

Сосед погибшего мужчины был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области в больнице скончался мужчина с тяжелыми травмами головы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета области, его госпитализировали вечером 5 марта из квартиры дома на улице Сеницы. На следующий день 62-летний мужчина скончался, несмотря на медицинскую помощь.

По подозрению задержан 40-летний сосед погибшего. Он дал признательные показания и был арестован.

Расследование уголовного деле продолжается.

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