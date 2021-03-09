В селе Ахмат отравились две пенсионерки

В доме нашли двух женщин, одна из них погибла Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Ахмат Краснокутского района Саратовской области одна пенсионерка погибла, вторая попала в больницу.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета области, предварительная версия трагедии — отравление продуктами горения.

ЧП случилось в селе Ахмат Фото: СУ СКР по Саратовской области

Женщин нашел родственник. 8 марта он пытался дозвониться, но не сумел, поэтому он пошел проведать их домой. Дверь оказалась заперта, но мужчина сумел ее открыть и увидел, что одна пострадавшая лежит на диване, а вторая — на полу.

Прибывшие медики констатировали смерть 67-летней женщины, а 80-летнюю экстренно госпитализировали

Следователи осмотрели место ЧП. Установлено, что в доме работала газовая печь, а шибер был закрыт.

Сейчас ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Шибер газовой печи оказался закрыт Фото: СУ СКР по Саратовской области

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