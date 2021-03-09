В селе Ахмат отравились две пенсионерки

В доме нашли двух женщин, одна из них погибла
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Ахмат Краснокутского района Саратовской области одна пенсионерка погибла, вторая попала в больницу.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ Следственного комитета области, предварительная версия трагедии — отравление продуктами горения.
ЧП случилось в селе Ахмат
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Женщин нашел родственник. 8 марта он пытался дозвониться, но не сумел, поэтому он пошел проведать их домой. Дверь оказалась заперта, но мужчина сумел ее открыть и увидел, что одна пострадавшая лежит на диване, а вторая — на полу.
Прибывшие медики констатировали смерть 67-летней женщины, а 80-летнюю экстренно госпитализировали
Следователи осмотрели место ЧП. Установлено, что в доме работала газовая печь, а шибер был закрыт.
Сейчас ведется проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Шибер газовой печи оказался закрыт
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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