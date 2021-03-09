В Саратовской области похолодает

В Саратовской области 9 марта будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег.

В Левобережье синоптики предрекают снег посильнее.

Местами также возможны туманы с видимостью 500-1000 метров, изморозь.

Ветер ожидается северо-западный 4-9 м/с.

Ночные температуры в -3...-8° сменятся днём на 0...-5°.

В Саратове днем минус -5...-8°, временами небольшой снег.

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