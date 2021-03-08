В Саратовской области перед 8 марта родились Гликерия и Яромира

За первую неделю марта в Саратовской области 285 детей – это данные только трех крупных городов – Саратова, Энгельса и Балаково.

Среди новорожденных сразу шесть пар двойняшек. Девочек родилось чуть больше, чем мальчиков 145 против 140.

Как отметили в региональном управлении ЗАГС, среди редких имен на этой неделе зафиксированы Алисия, Роза, Серафима, Гликерия и Яромира.

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