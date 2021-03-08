Закрыт выезд из Саратовской области в Казахстан

Снегопад, метель, заносы и видимость менее 50 метров стали причиной закрытия дороги от границы РФ в Саратовской области в сторону казахского Уральска.

Утром 8 марта об этом объявили в саратовском областном УГИБДД.

- С 11:25 закрыт для проезда участок трассы республиканского значения «Уральск - Таскала - граница с РФ. Ограничения действуют с 76 по 104 километр дороги "поселок Таскала - граница с РФ", - сообщили в инспекции.

О сроках открытия проезда пока не сообщается.

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