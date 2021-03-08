В Вольском военном институте тыла сгорела новая казарма

На территории военного учебного заведения в Вольске произошел сильный пожар Фото: Ольга Симонова

Крупный пожар, который вспыхнул поздно вечером 7 марта на территории Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения мог быть вызван неисправностью электропроводки.

На пожар выехали несколько спецавтомобилей, огонь успел охватить около 700 кв метров кровли и левого крыла одноэтажной казармы. Новое здание построенное из сэндвич-панелей еще не было обжито, поэтому пострадавших, по предварительным данным, нет.

- 7 марта 2021 года около 23 часов местного времени дежурной службой учебного полигона Военной академии МТО в Саратовской области было обнаружено возгорание одного из строений. Штатными пожарными расчетами совместно с прибывшими пожарными расчетами МЧС возгорание было ликвидировано. Пострадавших нет.

По предварительным данным причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки, - сообщили корреспонденту «КП-Саратов» в пресс-службе Центрального военного округа.

Разбираться в причинах возгорания и степени ответственности за пожар тех или иных чинов будет комиссия Военной академии МТО, которая уже работает на месте ЧП.

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