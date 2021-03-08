В Саратовской области более восьми тысяч семей получили региональный материнский капитал

В 2021 году в Саратовской области средствами регионального материнского капитала воспользовались 113 семей, воспитывающих трех и более детей. В том числе 27 семей направили средства на улучшение жилищных условий, 86 - на образование детей.

Всего за весь период назначения выплаты региональный материнский капитал получили 8,1 тысячи саратовских семей. 3,5 тысячи семей направили деньги на покупку или строительство жилья, 4,6 тысячи граждан – на получение образования детьми.

В министерстве труда и социальной защиты напомнили, что сегодня региональный маткапитал можно направить на строительство дома с привлечением индивидуальных предпринимателей, а не только строительной организации, как это было ранее. Кроме того, за маткапиталом можно расплатиться по кредитам и займам, полученным на погашение ранее взятого кредита на приобретение или строительство жилья.

Данная мера поддержки предоставляется жителям региона в соответствии с проектом «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Размер выплаты в настоящее время составляет 111 730,74 руб.

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