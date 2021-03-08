За сутки от коронавируса в Саратовской области умерли еще шесть человек

Растет смерность от коронавируса в Саратовской области

По данным федерального оперативного штаба в Саратовской области к утру 8 марта стало известно о еще шести случаях смерти от коронавируса.

В минздраве уточнили данные по погибшим:

женщины 61 и 69 лет, страдавшие ишемической болезнью сердца, а также хроническим панкреатитом и холециститом,

мужчина 72 лет с перенесенным инфарктом миокарда,

женщина 74 лет с церебральным атеросклерозом и атеросклеротической болезнью сердца,

мужчина 76 лет с гипертонической болезнью, язвенной болезнью 12-перстной кишки,

желчнокаменной болезнью,

женщина 82 лет с сахарным диабетом, ишемической кардиомиопатией, с переломом шейки бедренной кости, с состоявшимся кровотечением из варикозно-расширенных вен пищевода.

Уже неделю, со 2 марта в регионе ежесуточное количество смертей выросло и не опускается ниже четырех - так было 5 марта. Также 2, 3,4 и 6 марта умирали по пять человек в сутки. Уже два дня подряд смертность составляет шесть человек.

Таким образом в регионе с начала пандемии скончались уже 680 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.