За сутки от коронавируса в Саратовской области умерли еще шесть человек

Растет смерность от коронавируса в Саратовской области
По данным федерального оперативного штаба в Саратовской области к утру 8 марта стало известно о еще шести случаях смерти от коронавируса.
В минздраве уточнили данные по погибшим:
женщины 61 и 69 лет, страдавшие ишемической болезнью сердца, а также хроническим панкреатитом и холециститом,
мужчина 72 лет с перенесенным инфарктом миокарда,
женщина 74 лет с церебральным атеросклерозом и атеросклеротической болезнью сердца,
мужчина 76 лет с гипертонической болезнью, язвенной болезнью 12-перстной кишки,
желчнокаменной болезнью,
женщина 82 лет с сахарным диабетом, ишемической кардиомиопатией, с переломом шейки бедренной кости, с состоявшимся кровотечением из варикозно-расширенных вен пищевода.
Уже неделю, со 2 марта в регионе ежесуточное количество смертей выросло и не опускается ниже четырех - так было 5 марта. Также 2, 3,4 и 6 марта умирали по пять человек в сутки. Уже два дня подряд смертность составляет шесть человек.
Таким образом в регионе с начала пандемии скончались уже 680 человек.
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