В Саратове открыли регистрацию браков в День России

Принято решение об открытии приема заявлений на регистрацию брака в День России – 12 июня.

В этот праздничный день узаконить свои отношения саратовцы смогут в отделе ЗАГС по Заводскому району. Об этом рассказала начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

Напомним, что подать заявление на регистрацию брака жители области могут на личном приеме в отделе ЗАГС, через центры «Мои документы», а также с помощью портала «Госуслуги».

За январь и февраль 2021 года в Саратовской области провели регистрацию брака 1293 пары. Самыми популярными датами прошедшего месяца для бракосочетаний стали 12 и 20 февраля - в эти дни создано 207 семей.