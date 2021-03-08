Коронавирус за сутки в Саратовской области поразил еще 179 человек

По данным оперативного штаба к утра 8 марта 2021 года в Саратовской области зафиксировано еще 179 случаев коронавируса за сутки. Выздоровел 151 человек.

Традиционно, большинство новых случаев в Саратове – 69 человек, еще 26 в Энгельсском районе, 17 в Балаковском.

Больше всего заразившихся в группе старше 60 лет – 77 человек.

Увеличилось число больных с признаками ОРВИ – таких среди вновь зараженных 144 человека, с пневмонией только 32, без симптомов – только три пациента.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 51007 человек. Выздоровели с начала эпидемии 45972 человека.