В КВС отрапортовали о восстановлении водоснабжения в Саратове

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Отопление и горячая вода восстановлены, заверили в ООО "КВС".

Напомним. вчера из за аварии на водопроводе по улице Навашина без холодного водоснабжения остались около 40 тысяч жителей Ленинского и Кировского районов. Также из-за остановки котельных у многих отключили отопление,

После завершения ремонтных работ на водопроводных сетях ООО "КВС" Саратовский филиал "Т Плюс" восстановил подачу отопления и горячего водоснабжения от энергообъектов в многоквартирные дома и другие объекты. До квартир тепло дойдет в разное время.

Это очередная крупная авария на сетях ООО "КВС" за последнее время. Прокуратура взяла на контроль и этот случай.

25 февраля без воды и отопления также остались десятки тысяч жителей города. Прибывший в этот день с визитом в Саратов спикер ГД Вячеслав Володин потребовал определить и привлечь к ответственности виновных.

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