В дома саратовцев вернулись вода и тепло

Вчера, 7 марта, с 16:00 без воды и тепла остались жители свыше четырех сотен домов и ряд соцобъектов в Саратове. Ситуацию взяла под свой контроль прокуратура.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», после окончания ремонтных работ энергетики ПАО «Т Плюс» вернули отопление и горячую воду горожанам.

Отмечается, что за распределение тепла по внутридомовым коммуникациям отвечают обслуживающие УК.

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