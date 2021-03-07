Володин о саратовской «элите»: Отдыхают на Канарах и жалуются на жизнь

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин во время недавней встречи в Саратове заявил местным властям, что нужно провести анализ кадастровой стоимости недвижимости городской «элиты». Видео с мероприятия опубликовано в социальных сетях сторонников Вячеслава Володина.

- Вот здесь анализ интересный правительство области провело по налогу на имущество. Как вы думаете, исходя из какой стоимости выплачиваются налоги на имущество, допустим, торговыми сетями города Саратова? Во сколько оценили они площадь, какая кадастровая оценка их, как вы думаете? Ну вот стоимость квадратного метра в жилье вы знаете, какая средняя стоимость? Сколько стоит? 400 рублей квадратный метр. 400 рублей! Мы говорим, «элита». Михаил Александрович, ну соберитесь с этой «элитой»-то. Понятно, что они все отдыхают, кто на Канарах, кто на Мальдивах, и говорят все время о том, что жизнь тяжелая, — заявил Володин.

Он отметил, что в Самаре на кадастровом учете стоит более 10 тыс. помещений площадью свыше 1 тыс. кв. м. А в Саратове, по словам председателя Госдумы, всего 2 тыс. таких помещений.

- В пять раз меньше. А эти средства должны зачисляться все в бюджет города, — подчеркнул политик.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.