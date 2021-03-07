Прокуратура занялась ситуацией с отключением воды в Саратове

Прокуратура контролирует ход отключения воды в Саратове.
- На контроле прокуратуры города находится ход восстановления штатной работы и подачи коммунальных услуг, а также организацию подвоза воды в многоквартирные дома, социальные объекты и котельные, — сообщили «КП-Саратов» в надзорном ведомстве.
Также отмечается, что в зоне отключения оказались 293 многоквартирных дома с населением более 25 тыс. человек, а в зоне отключения отопления — 38 многоквартирных домов.
Напомним, подача воды в дома Ленинского и Кировского районов прекратилась с 16 часов 7 марта. ООО «КВС» обещало завершить работы к 13:00 8 марта. По последним данным, вода начнет поступать в краны жителей к полуночи.
Также, по сообщению «Концессий водоснабжения — Саратов» организован подвоз. Цистерна стоит на улице Навашина, между домами №5 и 18.
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