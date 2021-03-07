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Коммунальщики обещают к полуночи возобновить подачу воды в краны жителей Саратова

Начинается установка нового устройства
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Специалисты демонтировали старую запорную арматуру. Фото ООО «КВС»

Специалисты демонтировали старую запорную арматуру. Фото ООО «КВС»

ООО «КВС» обещает, что к полуночи холодная вода начнет поступать жителям Саратова.

- Специалисты завершили опорожнение водопроводных коммуникаций, а также произвели демонтаж старой запорной арматуры. Начинается установка нового устройства, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Примерно к 21:00 работы закончатся, коммунальщики станут наполнять водопровод.

Напомним, аварийно-ремонтные работы на сетях ООО «КВС» начались сегодня, 7 марта. От водоснабжения оказались отключены жители Ленинского и Кировского районов. Также из-за этого у многих не было отопления.

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