Коммунальщики обещают к полуночи возобновить подачу воды в краны жителей Саратова

Специалисты демонтировали старую запорную арматуру. Фото ООО «КВС»

ООО «КВС» обещает, что к полуночи холодная вода начнет поступать жителям Саратова.

- Специалисты завершили опорожнение водопроводных коммуникаций, а также произвели демонтаж старой запорной арматуры. Начинается установка нового устройства, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Примерно к 21:00 работы закончатся, коммунальщики станут наполнять водопровод.

Напомним, аварийно-ремонтные работы на сетях ООО «КВС» начались сегодня, 7 марта. От водоснабжения оказались отключены жители Ленинского и Кировского районов. Также из-за этого у многих не было отопления.

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