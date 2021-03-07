Без холодной воды в канун 8 Марта из-за ООО «КВС» останутся больше 40 тысяч саратовцев

В Саратове сегодня, 7 марта, в 16:00 отключат водоснабжение в Кировском и Ленинском районах.
- Всего без холодной воды останутся 188 жилых многоэтажных домов и 343 частных дома — 40 925 человек, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
В мэрии уточнили, что в зону отключения попадают девять социальных объектов.
По причине отсутствия холодной воды не будет также горячей и отопления. Холодными батареи станут в 38 домах и двух соцобъектах.
Напомним, ООО «КВС» в четыре часа дня начнет проводить аварийно-ремонтные работы на своих сетях по Навашина, 32. Из-за этого отключат подачу водоснабжения до 13:00 8 марта.
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