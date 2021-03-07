Множество саратовцев почти на сутки останутся без воды

Воды не будет почти сутки
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Саратове сегодня, 7 марта, с 16:00 отключат водоснабжение у множества улиц в Кировском и Ленинском районах.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной отключения стали аварийно-ремонтные работы на запорном оборудовании на Навашина, 32.
Без воды останутся улицы:
- 2-й Одесский переулок
- 4-я Дачная,
- проспект 50 лет Октября
- Алексеевская,
- Аптечная,
- Артиллерийская,
- Волгоградская,
- Гвардейская,
- Добряковская,
- Лесная,
- Луговая,
- Лунная,
- Международная,
- Международные пр.,
- Мельничная,
- Мира,
- Наумовская,
- Новая,
- Одесская,
- Одесский проезд,
- Одесский тупик,
- Охотная,
- Охотный тупик,
- площадь ленина
- Придорожная,
- Рябиновская,
- Техническая,
- Шехурдина, 1, 2/4,
- частный сектор по 4-й Дачной.
Воду вернут примерно в 13:00 8 марта.
Напомним, совсем недавно, в конце февраля, на сетях ООО «КВС» случилась крупная авария. Почти полмиллиона человек в Саратове остались без воды.
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