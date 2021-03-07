Множество саратовцев почти на сутки останутся без воды

Воды не будет почти сутки Фото: Мария ЛЕНЦ

В Саратове сегодня, 7 марта, с 16:00 отключат водоснабжение у множества улиц в Кировском и Ленинском районах.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной отключения стали аварийно-ремонтные работы на запорном оборудовании на Навашина, 32.

Без воды останутся улицы:

- 2-й Одесский переулок

- 4-я Дачная,

- проспект 50 лет Октября

- Алексеевская,

- Аптечная,

- Артиллерийская,

- Волгоградская,

- Гвардейская,

- Добряковская,

- Лесная,

- Луговая,

- Лунная,

- Международная,

- Международные пр.,

- Мельничная,

- Мира,

- Наумовская,

- Новая,

- Одесская,

- Одесский проезд,

- Одесский тупик,

- Охотная,

- Охотный тупик,

- площадь ленина

- Придорожная,

- Рябиновская,

- Техническая,

- Шехурдина, 1, 2/4,

- частный сектор по 4-й Дачной.

Воду вернут примерно в 13:00 8 марта.

Напомним, совсем недавно, в конце февраля, на сетях ООО «КВС» случилась крупная авария. Почти полмиллиона человек в Саратове остались без воды.

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