Под Саратовом «Ока» на встречке врезалась в Great Wall

В ДТП пострадал водитель «Оки» Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовском районе сегодня утром, 7 марта, случилась авария на 293-м км федеральной трассы Сызрань — Саратов — Волгоград.

- За рулем «СеАЗ-11116» был 50-летний мужчина. Он, по предварительным данным, не учел скорость движения, выехал на встречную полосу и врезался в Great Wall, которым управлял 40-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

В ДТП пострадал водитель «Оки». Его с травмами госпитализировали.

Авария случилась в Саратовском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

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