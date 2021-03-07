В Саратовской области от коронавируса за сутки умерли шесть женщин

За сутки в Саратовской области от коронавируса умерли шесть женщин.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве, 51-летняя страдала артериальной гипертензией, хроническим гастритом и панкреатитом, 59-летняя — сахарным диабетом, атеросклеротической болезнью сердца и экзогенно-конституциональным ожирением.

У 64-летней женщины была ишемическая болезнь сердца, хронический билиарный панкреатит, у 69-летней — сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и подагра, у второй 69-летней — сахарный диабет в стадии декомпенсации обменных процессов, генерализованная микро- и макроангиопатия.

На 7 марта от коронавируса в Саратовской области умерли 674 человека.

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