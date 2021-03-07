В Энгельсе поздравили ветеранов с наступающим Международным женским днем

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Накануне Международного женского дня координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Дмитрий Барановский поздравил женщин-ветеранов Великой Отечественной войны.

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Никулиной Антонине Ивановне 102 года. В годы войны она работала медицинским работником, спасала жизни наших солдат, помогала больным и раненым, работая практически в круглосуточном режиме. Сегодня также поздравили с наступающим 8 Марта ветерана Великой Отечественной войны Ефанову Валентину Петровну.

- Мы гордимся нашими ветеранами и желаем вам крепкого здоровья. Особенно поражает, что мир отвоевали не только молодые парни, но и юные, хрупкие девушки. Спасибо за ваш подвиг и мирное небо над головой, — сказал координатор проекта «Историческая память» Дмитрий Барановский.

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