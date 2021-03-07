В центре Саратова пожарные тушат частный дом

Пожарные тушили возгорание частного дома в Саратове
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В центре Саратова сегодня утром, 7 марта, загорелся частный дом.
- На вызов о пожаре на пересечении Соборной и Кузнечной выехали три единицы техники в 10:44, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.
Спустя 19 минут возгорание в доме размером 3 на 7 метров локализовали.
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