В центре Саратова пожарные тушат частный дом

Пожарные тушили возгорание частного дома в Саратове Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В центре Саратова сегодня утром, 7 марта, загорелся частный дом.

- На вызов о пожаре на пересечении Соборной и Кузнечной выехали три единицы техники в 10:44, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Спустя 19 минут возгорание в доме размером 3 на 7 метров локализовали.

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