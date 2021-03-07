Саратовцам покажут, как в лаборатории делают асфальт

В Саратове 11 марта пройдет последнее теоретическое занятие с гражданами, которые хотят разбираться в вопросах дорожного строительства.

- Слушатели «Школы дорожной грамоты» узнают, в соответствии с какими ГОСТами ведется ремонт и строительство дорог, как отбирают пробы и исследуют их в лаборатории. Лаборатория Дирекции транспорта и дорожного хозяйства оснащена современным оборудованием, на котором можно изготовить образцы асфальтобетонных смесей для дальнейших испытаний, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Начальник отдела качества и лабораторного контроля Дирекции транспорта и дорожного хозяйства Антон Плешаков рассказал, что на секторном уплотнителе можно проверить асфальтобетонную смесь на образование колеи с помощью имитации воздействия вальцом катка.

Напомним, «Школа дорожной грамоты» проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В ней участвуют более 30 человек, в том числе дистанционно.

Те, кто сдадут итоговый тест, смогут выезжать на дороги вместе со специалистами министерства.

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