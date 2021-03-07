В Саратове «Ларгус» врезался в столб

«Лада Ларгус» попала в аварию в Саратове Фото: ГИБДД по Саратову

На улице Шехурдина в Саратове сегодня утром, 7 марта, «Лада Ларгус» врезалась в столб.

- Авария произошла в 08:00 у дома №27, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В ДТП пострадал 50-летний водитель. Его госпитализировали.

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