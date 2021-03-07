За сутки в Саратовской области зарегистрировали еще 183 случая коронавируса

В Саратовской области за сутки зарегистрировали еще 183 случая коронавируса.

На 7 марта количество зараженных составляет 50 828 человек, а выздоровевших — 45 821. За сутки вылечились 154 пациента.

Больше всего новых случаев выявлено в Саратове — 73, Энгельсском районе — 24, Балаковском — 17 и Балашовском — 13.

Среди заразившихся 13 детей до 14 лет и 65 человек старше 60.

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