За сутки в Саратовской области зарегистрировали еще 183 случая коронавируса

В Саратовской области за сутки зарегистрировали еще 183 случая коронавируса.
На 7 марта количество зараженных составляет 50 828 человек, а выздоровевших — 45 821. За сутки вылечились 154 пациента.
Больше всего новых случаев выявлено в Саратове — 73, Энгельсском районе — 24, Балаковском — 17 и Балашовском — 13.
Среди заразившихся 13 детей до 14 лет и 65 человек старше 60.
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