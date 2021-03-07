В Саратове на рекламном баннере улицу Танкистов переименовали в Таксистов

Рекламный щит в Саратове. Фото из соцсетей

В Саратове местные жители заметили опечатку на рекламном баннере.

- Так как в нашем городе таксистов больше, чем танкистов, одну из улиц, похоже, переименовали. И вместо танка на СХИ поставят «Гранту», — написал анонимный очевидец в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Он прикрепил фото щита с рекламой кафе, которое находится, судя по всему, на улице Таксистов.

В комментариях пользователи соцсети посмеялись над опечаткой. Татьяна Кен, к примеру, пошутила, что «с нашими дорогами только на танке таксовать».

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