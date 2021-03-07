В Саратовской области легковушка врезалась в фуру

Легковушка врезалась в фуру Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовской области вчера вечером, 6 марта, на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград произошла авария.

- Примерно в 20:50 на 200-м км дороги 32-летний водитель ВАЗ-2110, по предварительным данным, врезался во встречную фуру DAF с мужчиной того же возраста за рулем, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

В ДТП пострадали водитель легковушки и две его пассажирки — 35 и 17 лет. Их госпитализировали.

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