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Девочки в Саратове увлекли мальчиков на крышу недостроя: Спасатели сняли с высоты шестерых детей

В Солнечном-2 дети забрались на недостроенную многоэтажку
Источник:kp.ru
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Специалисты саратовской областной службы спасения выехали на вызов в поселок Солнечный-2 Саратова, где группу детей заметили на вершине недостроенной многоэтажки.

Как сообщили очевидцы в облспас, на улице Тархова у дома №49 на крыше недостроенного здания находится дети и стоят на краю крыши.

Спасатели областной службы спасения эвакуировали шестерых детей с крыши здания. Там оказались три 13-летних девочки, одна 12-летняя и двое девятилетних мальчиков.

Прибывшие на место сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

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