От коронавируса умерли за сутки еще пять человек в Саратовской области

За минувшие сутки еще пять жителей Саратовской области умерли от коронавируса. По данным минздрава области на полдень 6 марта, скончались четверо мужчин и женщина.

Женщине было 59 лет, также как и у 64-летнего погибшего мужчины у нее был атеросклероз аорты. У 62-летнего мужчины ранее был инфаркт.

- Кроме того, умерли мужчина 80-ти лет с сахарным диабетом и мужчина 82-х лет с хронической болезнью легких, - отметили в министерстве.

Начиная со вторника, 2 марта, число умерших не снижается ниже 4-5 человеку в сутки.

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