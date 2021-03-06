Умер бывший министр труда Саратовской области Александр Шваков

Министерство труда и социальной защиты на своем официальном сайте разметило информацию о смерти бывшего министра занятости, труда и миграции области Александра Швакова. Он занимал должность первого заместителя министра занятости, труда и миграции Саратовской области, а с 2011 года до смены губернатора в апреле 2012 года являлся министром занятости, труда и миграции Саратовской области.

- Для многих из нас он останется в памяти как Учитель и Наставник, так как именно Александр Викторович стоял у истоков создания современной службы занятости Саратовской области.

Он воспитал не одно поколение специалистов и всегда передавал свои знания и опыт молодым сотрудникам, поддерживал их инициативы. Все, кто работал с Александром Викторовичем, отмечают его грамотность, талант руководителя и внимание к каждому сотруднику. Он всегда помогал людям в решении вопросов, когда, казалось бы, решений нет, - министерство принесло искренние соболезнования родным и близким.

Александр Шваков - отец экс-министра экономического развития Саратовской области Юлии Шваковой.

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