В двух районах Саратова ООО «КВС» отключило воду десяткам домов

Для ликвидации повреждений на водоводе по адресу Селикционный,8а днем 6 марта в Саратове отключена вода абонентам Селикционный проезд 4,4а,6,6а,.

Из-за повреждений водовода по Чемодурова,14 не будет воды у абонентов на Чемодурова от проспекта Строителей до Лебедева-Кумача.

Самое массовое отключение произошло в Заводском районе Саратова, здесь для ликвидации повреждений по Ленинградская,12 не будет воды у жителей

по улице Азина, 3 ул. Азина, 5 ул. Азина, 7 ул. Азина, 8 ул. Азина, 10 ул. Азина, 11 ул. Азина, 11/1 ул. Азина, 12 ул. Азина, 13 ул. Азина, 14 ул. Азина, 15 ул. Азина, 16 ул. Азина, 17 ул. Азина, 17 а ул. Азина, 19 а ул. Азина, 20 ул. Азина, 20 а ул. Азина, 21 ул. Васильковская, 3 ул. Васильковская, 4 ул. Васильковская, 5 ул. Васильковская, 6 ул. Васильковская, 7 ул. Васильковская, 8 ул. Васильковская, 9 ул. Васильковская, 11 ул. Васильковская, 11/1 ул. Васильковская, 13 ул. Васильковская, 15 ул. Васильковская, 19 (общ) ул. Васильковская,19а (общ) ул. Верхоянская, 2 ул. Верхоянская, 4 ул. Верхоянская, 4 а ул. Верхоянская, 5 ул. Верхоянская, 6 ул. Верхоянская, 8 ул. Вологодская, 2 а ул. Вологодская, 3 ул. Вологодская, 4 ул. Вологодская, 8 ул. Вологодская, 8/1 ул. Вологодская, 10 ул. Вологодская, 10/2 Ул. Вологодская, 11 Ул. Вологодская, 12 Ул. Вологодская, 13 Ул. Вологодская, 17 Ул. Ленинградская, 3 Ул. Ленинградская, 4 Ул. Ленинградская, 5 Ул. Ленинградская, 6 Ул. Ленинградская, 11 Ул. Ленинградская, 12 Ул. Ленинградская, 13 Ул. Ленинградская, 14 Ул. Ленинградская, 16 Ул. Ленинградская, 18 Пр. Энтузиастов, 66 Пр. Энтузиастов, 68 Пр. Энтузиастов, 70 Пр. Энтузиастов, 74 Пр. Энтузиастов, 76 Пр. Энтузиастов, 78 Пр. Энтузиастов, 80 Пр. Энтузиастов, 82 Пр. Энтузиастов, 84 Пр. Энтузиастов, 86 Ул. Солнечная, 1 Ул. Солнечная, 2 Ул. Солнечная, 3 Ул. Солнечная, 4 Ул. Солнечная, 6 ул. Вологодская, 10/1 ул. Азина, 19

Ул. Ленинградская, 15 Ул. Ленинградская, 15а.

Время окончания работ по всем отключениям - 20:00.