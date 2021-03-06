Умерла председатель саратовского профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживани Галина Разумкина

Галина Разумкина

В Саратове 4 марта 2021 года на 72 году жизни скончалась Разумкина Галина Алексеевна, председатель Саратовской областной территориальной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

- Общероссийский профессиональный союз работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременной кончиной Галины Алексеевны. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах, - сообщил о смерти Разумкиной председатель российского профсоюза Николай Водянов.