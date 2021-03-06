В Красноармейском районе в ДТП насмерть разбились три человека, в том числе 12-летний ребенок

Смертельное ДТП на трассе под Красноармейском Фото: ГИБДД по Саратовской области

Три человека погибли в ДТП в Саратовской области. На 371 км трассы Сызрань-Саратов-Волгоград в Красноармейском районе столкнулись Lada Granta и ВАЗ-2112. Авария произошла примерно в 10.30 утра 6 марта.

- В результате ДТП оба водителя и несовершеннолетний пассажир мальчик от полученных травм скончались на месте ДТП. На месте ДТП работают наши сотрудники, - сообщили в региональной ГИБДД.

Смертельное ДТП на трассе под Красноармейском Фото: ГИБДД по Саратовской области

Личности погибших устанавливаются.

Сообщение дополняется.

P.S.

Стали известны личности погибших водителей.

Водитель автомобиля Lada Granta мужчина 1981 г.р.

Водитель автомобиля ВАЗ-2112 мужчина 1974 г.р.

P.P.S. Погибшему мальчику было 12 лет, он находился в машине Lada Granta.

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