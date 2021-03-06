В полночь у Покровской церкви в центре Саратова разбились два авто

ДТП в Саратове в полночь 6 марта Фото: ГИБДД по Саратову

ДТП с участием двух машин произошло около полуночи в Саратове. Как уточнили в городской ГИБДД, в 00.15 6 марта на перекрестке улиц Большая Горная и Горького столкнулись Mitsubishi Lancer и Lada Vesta.

По предварительным данным 39-летний водитель иномарки не соблюдал очередности проезда перекрёстков возле Покровской церкви и допустил столкновение с Lada, под управлением 51-летнего водителя.

Обе машины получили серьезные поврежддения, иномарка едва не протаранила частный дом, вылетев на тротуар. В результате прибывшие медики госпитализировали с травмами водителя Mitsubishi.

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