На пожаре в Саратове эвакуировали 12 человек, один пострадал

Пожар в кварире на 4-й Прокатной, 14 Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Утром в субботу 6 марта в Саратове произошел пожар в девятиэтажном доме. Вызов дежурному МЧС пришел в 9.31.

Горела однокомнатная квартира на третьем этаже девятиэтажки по адресу 4-я Прокатная, 14.

Как уточнили в региональном ГУ МЧС при пожаре образовалось сильное задымление в доме, понадобилась эвакуация людей. Всего в целях безопасности из дома вывели 12 человек.

Огонь успел охватить 20 кв. метров квартиры, на его ликвидацию привлекли пять расчетов пожарных.

На пожаре посчтрадал как минимум один человек - 80-летнего мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причины возгорания устанавливаются.

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