Подрядчики в Саратове обязаны отвезти на проверку используемые при ремонте дорог материалы

Подрядчики на ремонте дорог в Саратовской области проходят контроль используемых материалов ещё до старта дорожного сезона. Речь идет о разных фракциях щебня, песка, битума и минерального порошка.

Необходимые для исследования пробы материалов в лабораторию Дирекции транспорта и дорожного хозяйства уже привезли подрядчики из Турковского, Энгельсского, Краснокутского, Новоузенского и Питерского районов, а также Саратова. Специалисты лаборатории проводят испытание материалов на соответствие их ГОСТам, данным Паспорта качества от завода-изготовителя, актам отбора и т.д.

Напомним, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе запланирован ремонт 261 км трасс.

- К примеру, у щебня один из исследуемых показателей – так называемая марка по истираемости. Специальное оборудование – Микро-Деваль – имитирует истирание щебня в покрытии. Для этого в барабаны устройства засыпается щебень, стальные шары, добавляется вода. Затем происходит вращение барабанов. После этого щебень достается, высушивается и выясняется, какой процент истерся в мелкую фракцию. Это позволяет понять, как щебень будет вести себя на дороге, как быстро «оголится, - уточнили в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

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