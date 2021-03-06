Пожар на улице Посадского тушили четыре бригады пожарных

Вечером 5 марта в Саратове полыхал частный дом.

Вызов дежурному МЧС пришел о возгорании дома №158 на улице Посадского.

На тушение выезжали четыре спемашины с пожарными. Возгорание было ликвидировано, огонь успел охватить 48 кв. метров дома, фактически, он был полностью уничтожен.

Пострадавших, по данным регионального ГУ МЧС, нет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.