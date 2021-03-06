За сутки в Саратовской области еще 186 человек заразились коронавирусом

По данным областного оперативного штаба к утру 6 марта число заболевших коронавирусом в Саратовской области снова превысило число выздоровевших. Зарегистрировано 186 новых случаев коронавируса, выздоровели за сутки — 168.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 50645 человек. Выздоровели с начала эпидемии 45667 человек.

Больше всего новых случаев в Саратове — 93, Энгельсском районе — 22, Балаковском — 14.

Из 186 пациентов с пневмонией — 108, с признаками ОРВИ — 75, с бессимптомным течением только трое.

По возрастному составу заболевших в лидерах группа старше 60 лет – 79 человек.