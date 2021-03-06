В субботу в Саратовской области поднимется метель с мокрым снегом

В Саратовской области в субботу, 6 марта, ожидается облачная погода, но временами сквозь облака все же будет проглядывать солнце.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, синоптики обещают небольшой мокрый снег, в ряде районов — умеренный.

При ветре с порывами до 15 м/с разыграется метель. Видимость ухудшится до 500 метров и менее. На дорогах гололедица.

Температура днем составит от нуля до -5 градусов.

В 2020 году в этот день была уже совсем весна с температурой до +10 градусов.

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