Сбитый в Балакове мужчина умер в машине скорой помощи

Авария произошла на набережной Леонова Фото: ГИБДД по Саратовской области

На набережной Леонова в Балакове вечером 5 марта был насмерть сбит пешеход.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, авария произошла примерно в 20:30 напротив дома №43.

По предварительной версии, мужчина переходил дорогу и был сбит автомобилем ВИЗ, под управлением 21-летнего водителя. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

ГИБДД устанавливает все обстоятельства аварии.

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