В Музее боевой и трудовой славы открываются несколько уникальных выставок

В Саратове открывается выставка выходного дня «Клинки Златоуста»

Весна – это дыхание природы и начало новой жизни. Так здорово, проснувшись однажды утром, после зимних трескучих морозов, ощутить первые лучики солнца. Все вокруг преображается: воздух пропитан теплом, то тут, то там слышны радостные трели птиц. Почувствовать гармонию природы и обрести внутренний покой и умиротворение вы можете, посетив наш музейный комплекс!

Художественные произведения, посвященные весенней тематике представлены на новой выставке Музей боевой и трудовой славы «И вот шатер свой голубой опять раскинула весна!». На ней вы увидите произведения 8 художников из фондов ГАУК «СИПК «Музей боевой и трудовой славы»: А.П. Малютина, А.В. Коблова, Б.Е. Медведкина, В.Т. Карякина, А.П. Чусляева, Н.К. Дубовова, Г.Я. Кумаева и В.Ю. Зотова.

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В праздничные дни посетите уникальную выставку выходного дня «Клинки Златоуста», подготовленную сотрудниками музейного комплекса! На выставке представлены уникальные предметы, выполненные специалистами художественной мастерской «Практика» из г. Златоуста, которая специализируется на изготовлении эксклюзивных образцов наградного и презентационного холодного оружия и предметов быта.

В эти выходные вы сможете посетить выставку «Поезд милосердия», размещенную в военно-санитарном вагоне. Уникальные экспонаты рассказывают о самоотверженном труде работников железнодорожного транспорта и медицины в годы Великой Отечественной войны. На выставке представлены редкие документы и фотографии военно-санитарного поезда № 87, начальником которого был майор медицинской службы П.К. Табаков - отец народного артиста СССР О.П. Табакова.

И, по уже сложившейся традиции, приглашаем вас сделать памятные фотографии в командирском блиндаже, взяв стрелковое оружие или сесть за руль легендарного Виллиса!

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