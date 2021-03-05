На праздники ГИБДД начинает охоту на пьяных водителей Саратова

В Саратове в праздничные дни начнется охота на пьяных водителей.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» пройдет 5, 6 и 7 марта.

Днем и в ночное время сотрудники ГИБДД Саратова будут выявлять водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. Им грозит штраф до 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет.

- Последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими, ведь пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих, - пассажиров, пешеходов и других водителей. О фактах управления водителями транспортным средством в состоянии опьянения незамедлительно сообщать в службу 02 (102 с мобильного телефона), – отметили в Госавтоинспекции.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.