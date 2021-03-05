Школы получат дополнительные деньги на текущие расходы: Радаев поручил подготовить предложения

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил подготовить предложения по дополнительному финансированию школ и детских садов.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора, такие задачи поставлены перед главами муниципалитетов. Председателю правительства Роману Бусаргину и министру финансов Вадиму Ойкину поручено проконтролировать исполнение.

Напомним, школы и детсады должны получить средства на текущее содержание из расчета две тыс. рублей на ребенка. С такой инициативой выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

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