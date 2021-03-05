В Саратовскую область чаще других регионов ПФО переезжают соотечественники

Саратовская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по количеству участников программы по переезду соотечественников, проживающих за рубежом.

- На постоянное место жительства в область в 2020 году прибыло 1 860 человек. В Пермский край приехали 905 человек, в Оренбургскую область — 888, в Ульяновскую — 505, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области.

В Минтруда отметили, что миграционная убыль населения снижается. За год в регион приехали 53 771 человек, выбыли 58 383.

- Таким образом, миграционная убыль населения за этот период составила 4 612 человек, что в 1,2 раза ниже уровня аналогичного периода 2019 года — 5 699. В 2018 было 10 348, — рассказали в министерстве.

Чаще всего граждане переезжают по личным и семейным обстоятельствам, из-за учебы или работы, покупают жилье в другом регионе.

Напомним, Саратовская область находится в лидерах России по вымиранию.