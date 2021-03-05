Николай Панков: ЖК «Победа» нужен единый застройщик

На совещании в правительстве области обсуждался вопрос о том, что ЖК «Победа» нужен единый застройщик. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

- Не раз говорил, что неоправданно сложная схема строительства ЖК «Победа» не позволяет достроить жилье для людей. Напомню, там три строительные компании. А это не только сложное юридическое и рабочее взаимодействие, но и финансовые, земельные интересы разных участников.

Главное, чтобы дома были достроены и люди получили свои квартиры. Сегодня на совещании в правительстве обсуждался этот вопрос. Также сегодня будет и заседание рабочей группы с дольщиками. Нужно, чтобы у ЖК был единый застройщик. Который сможет завершить строительство без каких-то претензий и разногласий.

Это поможет распутать сложный узел проблем, создать эффективную схему работы. И обеспечить людей жильем, в которое они вложили все свои деньги, – отметил Панков.

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