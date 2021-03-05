Жительница Саратова незаконно прописала у себя иностранку и ее дочь

В Волжском районе Саратова 41-летняя женщина фиктивно прописала у себя иностранку и ее дочь.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, полицейские выяснили, что, несмотря на постановку на учет, квартирантки у нее не жили и не собирались.

Правоохранители возбудили уголовное дело и обязали хозяйку квартиры явиться в отдел.

ГУ МВД предупреждает граждан об уголовной ответственности за аналогичные преступления.

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