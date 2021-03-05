Жительница Саратова незаконно прописала у себя иностранку и ее дочь

В Волжском районе Саратова 41-летняя женщина фиктивно прописала у себя иностранку и ее дочь.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, полицейские выяснили, что, несмотря на постановку на учет, квартирантки у нее не жили и не собирались.
Правоохранители возбудили уголовное дело и обязали хозяйку квартиры явиться в отдел.
ГУ МВД предупреждает граждан об уголовной ответственности за аналогичные преступления.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.