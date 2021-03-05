Жители Саратова предпочитают блины с бананами и шоколадной пастой

Саратовцы любят блины с начинками
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Саратовцы любят блины с бананами.
К такому выводу пришли специалисты Яндекс.Еды, проанализировав доставку блинов жителям России.
Оказалось, что любовь к блинам с бананами – это особенность Саратова. Обычно по России предпочтения другие – блины с несладкими начинками.
При этом часто бананы в начинках соседствуют с шоколадной пастой.
Второе место по популярности у жителей Саратова занимают блины с ветчиной и сыром. А третье – со сгущенкой.
В среднем порция блином в Саратове обходится в 144 рубля. Это дешевле, чем по стране (179 рублей). Дешевле всего – в Екатеринбурге (102 рубля), а дороже всего – в Москве (192 рубля).
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