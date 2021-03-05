Билайн Бизнес выяснил, как россияне готовятся к 8 Марта

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Для проведения исследования использовался собственный сервис «Мобильные опросы», который позволил опросить 1000 мужчин и женщин различных возрастных групп по всей России всего за 1 день. Эта услуга помогает бизнесу создавать и развивать свои продукты на основе изучения мнений потребителей и использования технологий больших данных.

Некоторые данные, полученные в результате исследования, позволили сделать очень интересные выводы о желаемых подарках и реальных.

Например, чаще всего подарки выбирают заранее. 48% женщин и 56% мужчин в основном покупают подарки за 1-2 дня, при этом 37% женщин начинают задумываться о подарках гораздо раньше — за 2-3 недели, в то время как среди мужчин таких 22%.

Женщины по-прежнему не любят спонтанностей и подарки в день праздника покупают 5%, в то время как 16,2% мужчин отправляются на поиски подарков непосредственно 8 марта. Среди романтиков, которые задолго планируют сюрпризы, 4,8%, хотя обожают сюрпризы, а не «подарок по заказу», 56% женщин и 65% мужчин.

Несмотря на то, что 50% мужчин и 78% женщин заявляют, что они искренне любят праздник 8 марта, мужчины и женщины тратят разную сумму на подарки. Средний чек у женской половины составляет 1107 рублей, при том, как у мужчин средний чек на 1 подарок 2600 рублей, при этом структура покупок выглядит следующим образом:

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При этом на каждого мужчину и женщину в среднем приходится 4-5 подарка.

Несмотря на стремительный переход в интернет-покупки в период пандемии, 78% женщин и 76% мужчин все же предпочитают выбирать подарки офлайн.

Так о чем же мечтают женщины на 8 марта, и что же дарят мужчины? Насколько российские мужчины хорошо знают предпочтения современных женщин?

График Ожидания VS Реальность

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